Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, possibile data di uscita svelata da GameStop

Grazie a una fuga di informazioni dal sistema interno di GameStop potrebbe essere trapelata la data di uscita di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, una nuova edizione del GDR di CD Projekt RED che includerà sia il gioco base che l'apprezzata espansione Phantom Liberty.

La soffiata è arrivata con un post su X (ex Twitter) di Cheap Ass Gamer, dal quale apprendiamo che la data di uscita è fissata al 5 dicembre 2023 sia su PS5 che su Xbox Series X|S. Manca all'appello il PC, ma probabilmente solo perché questa versione verrà distribuita esclusivamente in digitale. Diamo tranquillamente per scontato che non siano in programma delle versioni PS4 e Xbox One, visto che Phantom Liberty non è stato pubblicato su console della passata generazione.

Il prezzo indicato è di 59,99 dollari, che nei nostri lidi dovrebbero tramutarsi in 69,99 euro. Parliamo praticamente di un risparmio di 10 euro rispetto all'acquista separato del gioco base (49,99 euro) e dell'espansione (29,99 euro), senza considerare eventuali offerte.