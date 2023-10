Cyberpunk 2077 Ultimate Edition ha quasi una conferma da CD Projekt RED

L'avvistamento di una Cyberpunk 2077 Ultimate Edition potrebbe presto concretizzarsi in un'uscita vera e propria, visto che l'esistenza di un'edizione simile è stata quasi confermata in via ufficiale da CD Projekt RED durante la sua recente conferenza con gli azionisti.

Come abbiamo visto nelle ore scorse, un misterioso Cyberpunk 2077 Ultimate Edition è stato classificato dal PEGI, ovvero l'ente di classificazione dei prodotti vidoeludici in Europa, cosa che solitamente pone delle solide basi per considerare realistico il prodotto in questione.

In effetti, una menzione a un'edizione onnicomprensiva è stata fatta anche durante la conferenza dedicata agli investitori di CD Projekt RED. Rispondendo a una domanda sull'intenzione di lanciare una "nuova edizione", il chief commercial officer Michał Nowakowski ha riferito che "in termini di nuove edizioni o edizioni da collezionisti, non abbiamo ancora un nome preciso, ma quando sarà il momento giusto, vi faremo sapere" su Cyberpunk 2077.

La questione risulta dunque ancora molto vaga, tuttavia Nowakowski ha poi specificato che per l'RPG fantascientifico vogliono seguire una strada diversa, non necessariamente uguale a quella intrapresa con The Witcher 3 e la sua Game of the Year Edition.