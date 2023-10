GTA Online: arriva Halloween con tanti eventi e contenuti a tema horror

"Con l'avvicinarsi di Halloween, arrivano nuovi eventi agghiaccianti, attività paranormali, collezionabili spettrali e tanto altro per tutto il mese", assicura il team di sviluppo. Intanto, ci saranno GTA$ e RP omaggio nelle modalità classiche di Halloween come Competizione e Sopravvivenza a tema Halloween, tra cui Condannati e Sopravvivenze con alieni, più ricompense triple ne Il giorno del giudizio.

La paura attanaglia Southern San Andreas, dice Rockstar Games, con una serie di personaggi assetati di sangue che sbarcano in GTA Online. In questo caso ci troviamo dunque a combattere contro alcuni degli avversari più cruenti visti finora tra cui maniaci, clown e agenti della FIB all'interno delle prossime quattro settimane di follia.

Come da tradizione, l'arrivo del periodo di Halloween caratterizza anche GTA Online con un'ampia mandata di nuovi contenuti ed eventi a tema horror , che vanno da attività nuove a oggetti esclusivi da conquistare o acquistare in questo periodo.

Tante auto e ricompense varie

Il Giorno del Giudizio in GTA Online

In termini di veicoli, l'Autosalone Premium Deluxe Motorsport propone vari modelli di Pegassi a sconto, così come anche il salone Luxury Autos. Per il resto, sarà possibile girare la ruota fortunata fino all'11 ottobre per provare a vincere la Bravado Greenwood (muscle car), mentre all'area di prova dell'Autoraduno di LS potremo provare le tre terrificanti auto sportive di questa settimana: la Maibatsu Penumbra (sportiva), l'Albany Alpha (sportiva) e la Dewbauchee Massacro (sportiva, 40% di sconto).

Da grande innovatore qual è, Hao consente di provare la sua versione della Principe Deveste Eight (supercar), con caratteristiche così al limite da provocare un'indagine federale. La prova a tempo HSW di questa settimana ci richiede di sfrecciare tra East Vinewood e Vespucci Beach.