Gli investimenti sui videogiochi sono calati enormemente, dopo i picchi del periodo COVID

I motivi del calo degli investimenti videoludici

Le NFT non interessano più a nessuno

Quali sono però i motivi per i quali gli investimenti sono calati? Bisogna considerare che gli investimenti erano aumentato in modo significativo negli ultimi anni a causa del fatto che il mercato videoludico aveva visto una crescita durante la pandemia di Covid-19. Le persone erano costrette a stare in casa e molti hanno acquistato console e videogiochi per passare il tempo. Oramai però la situazione si è normalizzata, quindi gli investimenti sono calati di pari passo.

Inoltre, vi sono ritardi e cancellazioni di giochi che spingono molti a investire meno denaro. Infine, va considerato che un grande settore nel quale sono stati investiti miliardi di dollari è il Web3, gli NFT e il metaverso. La passione per queste nuove tecnologie e idee si è però rapidamente spenta anche per gli investitori, mentre per gli appassionati di tecnologia non si era mai accesa, probabilmente.

In questo periodo il mondo degli sviluppatori è inoltre in difficoltà, come dimostrano i continui licenziamenti di personale presso Naughty Dog, Ubisoft, Crystal Dynamics, Blizzard e non solo.