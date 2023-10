Come da programma, 2K e Gearbox Software ricordano che Borderlands 3 Ultimate Edition è disponibile da oggi su Nintendo Switch, consentendo anche agli utenti della console ibrida in questione di giocare al terzo capitolo della serie con tutti i contenuti usciti in seguito al lancio originale.

Borderlands 3 Ultimate Edition rappresenta dunque un pacchetto alquanto ricco, vista la quantità di elementi aggiuntivi che contiene. Oltre al gioco originale, all'interno della raccolta troviamo anche vari altri contenuti tra espansioni, DLC ed elementi vari che arricchiscono ulteriormente il bizzarro universo fantascientifico del gioco con anche una collezione completa di pacchetti cosmetici.

"Sfrecciate in più mondi nei panni di uno dei quattro Vault Hunters, gli ultimi cercatori di tesori di Borderlands, ognuno dei quali possiede una serie di abilità e opzioni di personalizzazione". Anche su Switch, il gioco è affrontabile da soli o in cooperativa locale e online a due giocatori.