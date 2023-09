NFT: mercato al collasso, 79% delle opere invendute, non li vuole più nessuno

I numeri attuali del mercato degli NFT sono impietosi e inviano tutti lo stesso segnale: non li vuole più nessuno. Negli ultimi due anni le transazioni sono diminuite del 97%, mentre a oggi il 79% di tutte le collezioni disponibili è invenduto. Circa 23 milioni di persone, ossia il 95% di chi ha acquistato almeno un NFT, ha per le mani un pugno di mosche, ossia il suo investimento non ha più alcun valore. Siamo di fronte a un vero e proprio collasso, difficilmente recuperabile.

L'esplosione della bolla però ha anche un retrogusto amaro, perché il mercato degli NFT ha prodotto emissioni pari a 16 tonnellate di carbonio, ossia quanto prodotto annualmente da 2048 abitazioni.