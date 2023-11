Persona 5 Tactica bello ma non eccezionale nei voti di Famitsu

Bene ma non benissimo, si dice in questi casi: Persona 5 Tactica è uno dei titoli recensiti sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu, che ha assegnato al gioco voti buoni ma non eccellenti: un 9 e tre 8, per un totale di 33/40.

Eiga Sumikko Gurashi Tsugihagi Koujou no Fushigi-na Ko Game de Asobou! Eiga no Sekai (Switch) - 7/7/7/7 [28/40]

Just Dance 2024 (PS5, Xbox Series, Switch) - 8/8/8/7 [31/40]

Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Switch) - 9/8/9/9 [35/40]

Persona 5 Tactica (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/9/8/8 [33/40]

Yohane the Parhelion: BLAZE in the DEEPBLUE (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/7/7 [30/40]

In uscita il 17 novembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Persona 5 Tactica si pone come una variazione sul tema della serie Atlus, uno spin-off a base strategica che coinvolgerà i Ladri Fantasma in una nuova avventura.