The Marvels, la recensione del nuovo cinecomic della Marvel

Come sono andate le cose? Scopriamolo nella recensione di The Marvels .

Eppure The Marvels, in arrivo nei cinema italiani a partire dall'8 novembre , dovrebbe essere un vero e proprio pezzo da 90: non solo mette in campo uno dei pochi Avenger sopravvissuti all'Ultima Partita, ma riprende anche due delle serie TV meglio riuscite in questi anni di sperimentazione su Disney+, ovvero WandaVision e Ms. Marvel.

Il risultato è che Kevin Feige e soci hanno faticato a tenere insieme i pezzi e soprattutto a coinvolgere nuovamente un grande pubblico che, tra "eroi minori" e la difficoltà a seguire tutte le trame del multiverso su più media, ha perso per strada il suo amore per questo genere di film. Quello che fa impressione, dicevamo, è che un nuovo tassello fondamentale dell'universo cinematico Marvel esca quasi in sordina, senza le strade addobbate con cartelloni pubblicitari, o eventi in Fortnite a fare da supporto.

Fa impressione pensare che siano passati poco più di quattro anni da Avengers: Endgame , il colossal che ha chiuso il primo ciclo cinematografico della Marvel infrangendo ogni tipo di record. In questi quattro anni la Casa delle Idee non è stata particolarmente fortunata: già era difficile poter rimpiazzare un cast di attori e personaggi così iconico, ripartendo praticamente da zero, figuriamoci se nel mezzo si è dovuto affrontare una pandemia con conseguente chiusura dei cinema, rallentamento dei lavori e frammentazione della narrazione su più media, principalmente per provare a lanciare e sostenere il servizio in streaming Disney+.

Cosa bisogna sapere per vedere The Marvels

La personalità di Kamala Khan buca letteralmente lo schermo

Prima di parlare del film, diamo un po' di coordinate per poter arrivare pronti alla visione di The Marvels. Non che il nuovo film Disney non sia comprensibile anche a digiuno dell'universo Marvel, soprattutto per via di una trama all'acqua di rose e qualche breve spiegazione infilata tra i dialoghi, ma per comprendere tutte le sfumature della pellicola è meglio avere qualche conoscenza preliminare.

Cominciamo, ovviamente, con Carol Danvers / Captain Marvel, la supereroina interpretata da Brie Larson. L'ex-pilota di caccia della U.S. Air Force è uno dei membri più potenti (se non il più potente) degli Avengers originali ed è stata protagonista sia di tutti i principali film dei Vendicatori, sia di una pellicola tutta sua, Captain Marvel appunto. Questa dovrebbe essere il punto di partenza obbligato per capire meglio The Marvels, soprattutto il rapporto tra Danvers e Monica Rambeau, oltre che il conflitto che fa da propellente all'avventura.

Le tre protagoniste di The Marvels

Sembra strano, ma potrebbe non essere fondamentale vedere la miniserie Ms. Marvel per comprendere la simpatica eroina interpretata da Iman Vellani. Certo, grazie a quella si conoscerebbero meglio la storia del braccialetto e come ha ottenuto i poteri, oltre al fatto che le gag con la sua strampalata famiglia farebbero più ridere, ma The Marvels riesce benissimo a spiegare tutto quello che serve di Kamala Khan in pochissime sequenze. Anche grazie alla bravissima attrice canadese, in grado letteralmente di bucare lo schermo con la sua simpatia.

La visione di WandaVision, scusate il gioco di parole su più livelli, è invece fondamentale per sapere chi è Monica Rambeau e come ha ottenuto i suoi poteri. I più, infatti, se la ricorderanno come la piccola nipote di Carol Danvers e non come una supereroina in grado di assorbire la luce e usarla per molteplici scopi. Inoltre potrebbe non guastare una visione della dimenticabile Secret Invasion, soprattutto per approfondire il personaggio di Nick Fury e il suo rapporto con gli Skrull.