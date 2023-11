Diablo 4: la patch 1.2.2 è disponibile, introduce gli Anelli Abietti per ogni classe

Blizzard ha pubblicato la patch 1.2.2 di Diablo 4, che come promesso ha introdotto gli Anelli Abietti, oltre a una lunga serie di correzioni e modifiche.

Annunciati in occasione della BlizzCon, gli Anelli degli Abietti sono cinque accessori, uno per ogni classe, che conferiscono ai giocatori alcuni dei poteri precedentemente esclusivi della Stagione degli Abietti. Sono disponibili fin da subito, sia nei reami Eterni che quelli Stagionali, offrendo dunque un'opzione aggiuntiva per personalizzare la build del proprio personaggio.

Vediamo nel dettaglio i loro effetti:

Anello del Furore Rosso (anello unico del Barbaro)

Dopo aver consumato 100 Furia entro 3 secondi, il tuo utilizzo successivo di Maglio degli Antichi, Tumulto o Colpo di Grazia è un colpo critico garantito e infligge il 10-30% (danni moltiplicativi) [x] di danni critici aggiuntivi.

Cerchio Iridescente di Tal Rasha (anello unico dell'Incantatore)

Per ogni tipo di danni elementali che infliggi, aumenti i danni del 10-15% [x] per 4 s. Infliggere danni elementali ripristina tutti i bonus.

Volontà Inesorabile di Airidah (anello unico del Druido)

Quando utilizzi un'abilità Ultra e la utilizzi nuovamente dopo 5 s, attiri i nemici lontani e infliggi loro 0,5-1,0 danni fisici. Questi danni sono aumentati dell'1%[x] per ogni 1 Volontà.

Cerchio Serpeggiante dell'Imbroglio (anello unico del Tagliagole)

Quando utilizzi un'abilità di Sotterfugio, ti lasci dietro una Trappola Esca che provoca e attira continuamente i nemici. La Trappola Esca esplode dopo 3 s infliggendo 2,0-3,0 danni da ombra. Può verificarsi ogni 12 s.

Anello dell'Anima Sacrilega (anello unico del Negromante)

Attiva automaticamente le seguenti abilità equipaggiate sui Cadaveri intorno a te: