Avatar: Frontiers of Pandora è in prima persona: perché non anche in terza?

"Vogliamo che l'utente si avvicini alla natura , che è in qualche modo il personaggio principale del gioco, e il modo migliore per farlo è in prima persona", riassume Deenfeldt.

Avatar: Frontiers of Pandora - sviluppato da Massive Entertainment - è un gioco in prima persona , a differenza dei precedenti The Division sviluppati dallo stesso studio. Molti fan del team vorrebbero però giocare in terza persona. Perché Avatar: Frontiers of Pandora è in prima persona? "Perché vogliamo che vi sentiate immersi".

Non solo prima persona, ci sono fasi in terza persona in Avatar: Frontiers of Pandora

L'Ikran è la cavalcatura volante in Avatar: Frontiers of Pandora

In Avatar: Frontiers of Pandora non vedrete l'intero gioco attraverso gli occhi della protagonista Na'vi, in ogni caso, in quanto vi saranno fasi in terza persona durante l'uso della cavalcature.

"Abbiamo deciso di usare la telecamera in terza persona per l'Ikran e anche per il Pa'li per l'inquadratura che offre sul mondo", rivela il direttore associato del gioco Drew Rechner. "Ci è piaciuto molto questo cambiamento [di campo visivo]. In terza persona si possono vedere molti dei rami degli alberi, delle foglie e di tutte quelle cose che non si riuscirebbero a vedere se si fosse in prima persona. La stessa cosa accade quando si tagliano le cascate con le ali: si vede quella parte dell'Ikran bagnarsi e si vede l'acqua scorrere via. Credo che questo tipo di dettagli sarebbe davvero difficile da vedere [in prima persona]".

Il passaggio tra la prospettiva in prima e in terza persona per le cavalcature potrebbe spingere i giocatori a chiedere perché Frontiers of Pandora non poteva offrire la possibilità di passare da un punto di vista all'altro a piacimento. Massive afferma però che un sistema del genere non è semplice da implementare, poiché le due prospettive richiedono approcci molto diversi.

Attenendosi alla prospettiva in prima persona, Massive ha potuto concentrarsi sulla creazione di animazioni incredibilmente dettagliate e intricate che mostrano il mondo di Pandora da vicino. Posizionare la telecamera direttamente sulla testa del protagonista ha anche un altro vantaggio: enfatizza l'altezza di un Na'vi, che sono molto più alti degli umani. Questo senso di scala contribuisce al senso di immersione generale.

Vi lasciamo infine a un video gameplay di 18 minuti per l'action adventure di Ubisoft.