The Expanse: A Telltale Series disponibile su Steam: finita l'esclusiva dell'Epic Games Store

La versione Steam di The Expanse: A Telltale Series, che si spera abbia più successo dell'altra, costa 24,50€. Volendo, è possibile acquistare l'edizione deluxe per 28,26€, che comprende anche il DLC Archangel , con protagonista Chrisjen Avasarala.

Prequel

The Expanse: A Telltale Series ora giocabile anche su Steam

The Expanse: A Telltale Series non è stato esclusivo molto a lungo su Epic Games Store, considerando che è stato pubblicato il 26 luglio 2023. Si tratta di un'avventura apprezzata, anche se accusata di essere fin troppo conservatrice nelle scelte di design, che sono completamente in linea con quelle delle altre avventure di Telltale.

Per chi non la conoscesse, The Expanse: A Telltale Series funge da prequel alla serie TV di cui vanta la licenza. Il giocatore interpreta il ruolo di Camina Drummer, Primo Ufficiale dell'Artemide, una nave di recuperatori in cerca di un colpo grosso nelle regioni esterne della Cintura. Per riuscire nella sua missione, dovrà tenere a bada un equipaggio non proprio tranquillo, gestendone i rapporti. Non mancheranno delle decisioni difficili da prendere che influenzeranno il destino di tutti.

The Expanse: A Telltale Series su Steam