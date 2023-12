Cyberpunk 2077 2.1: tutte le novità dell'aggiornamento finale per Night City

Nelle ultime settimane si è tuttavia discusso spesso del fatto che l'enorme aggiornamento 2.0 - pubblicato assieme all'espansione con Idris Elba - non sia stato di per sé sufficiente a realizzare "il Cyberpunk 2077 promesso", ovvero quella fantomatica versione dell'opera che CD Projekt ha scolpito a botte di marketing nella mente degli utenti scottati. La compagnia ha scelto di rispondere a queste critiche con un gesto inatteso: nella giornata di ieri è stato infatti presentato l'aggiornamento 2.1, quello 'finale', un'iniezione di contenuti che - oltre ad arricchire l'esperienza - introduce molte delle novità e delle meccaniche di gameplay che ancora mancavano all'appello, come per esempio il richiestissimo sistema di trasporto pubblico. Ma si tratta solamente di una caratteristica in mezzo a dozzine di altre: scopriamo tutti i contenuti dell'aggiornamento 2.1 di Cyberpunk 2077 .

L'esordio di Phantom Liberty, assieme alla revisione completa di Cyberpunk 2077 che ha accompagnato la pubblicazione dell'espansione, ha recentemente inaugurato una vera e propria rinascita per la metropoli di Night City. Forte ormai di oltre 600.000 recensioni utente nei confini della versione Steam, l'opera ha fatto cambiare idea agli appassionati al punto tale da guadagnarsi finalmente l'agognata valutazione media "Molto Positiva", conducendo anche parecchi scettici della prima ora a regalare una seconda opportunità al prodotto più discusso nella storia di CD Projekt RED. Certo, c'è anche chi ha scelto di non perdonare mai il colosso polacco per la gestione al limite del truffaldino dell'originale lancio sull'ottava generazione - ed è assolutamente corretto sforzarsi di non dimenticare quanto accadde in tale occasione - ma sembra ormai pacifico poter affermare che quantomeno Phantom Liberty ( qui la nostra recensione ) rappresenti una fra le produzioni più interessanti dell'anno.

Night City, navigazione e immersione

Il tanto atteso sistema di trasporto pubblico di Night City NCART è finalmente stato implementato

Fin dal momento della pubblicazione originale di Cyberpunk 2077 nel 2020, tantissime voci si sono sollevate contro alcune delle meccaniche presentate nella lunghissima fase di pre-lancio e mai implementate nel prodotto finito, ma c'è stata una mancanza particolare che ha mandato il pubblico su tutte le furie: quella del sistema di trasporto pubblico. La patch 2.1 parte proprio dall'inserimento effettivo del Night City Area Rapid Transit, ovvero NCART, una metropolitana fisica - o meglio, una monorotaia - dotata di 19 diverse stazioni che si presenta come un'alternativa immersiva al sistema di viaggio rapido, offrendo anche qualche speciale interazione dedicata a chi decidesse di salire a bordo. Le cinque linee sono pensate per aumentare l'immersione nel mondo virtuale, pertanto non si tratta di segmenti di gameplay particolarmente profondi, bensì di piccole sezioni volte a trasformare in realtà alcuni degli artwork embrionali del progetto.

Discorso diverso per quanto riguarda il sistema di guida e più in generale i veicoli: anzitutto sono state apportate pesanti modifiche al comportamento delle moto, ora dotate di una fisica complessa che consente di impennare, di fare i classici "stoppie" sul pneumatico anteriore, persino di controllare il peso durante i salti per effettuare capriole e altri trick in puro stile supercross. A margine, sono state aggiunte cinque nuove moto per ridurre il gap che ancora le separava dall'immenso parco di automobili, ma anche gli amanti delle quattro ruote avranno di che festeggiare: è stato infatti inserito un nuovo misterioso evento che porterà all'ottenimento di una versione cabrio della tradizionale Porsche 911 II di Johnny Silverhand. Resta da chiarire, a questo punto, se mai sarà integrata anche la tanto richiesta opzione per personalizzare l'estetica dei veicoli, che tuttavia non è stata neppure menzionata nel corso della diretta.

La nuova Porsche 911 cabrio brandizzata Samurai di Johnny Silverhand

Se poi l'approdo di Phantom Liberty ha conosciuto l'esordio di nuove stazioni radio, il team ha finalmente pensato di consentire di ascoltare le musiche di Night City anche nel corso delle fasi a piedi: tramite un misterioso strumento di cui V dovrà entrare in possesso, sarà infatti possibile accedere alla radio come fosse un walkman integrato nei circuiti del protagonista, eliminando quei fastidiosi momenti in cui si era costretti a restare in macchina per non perdersi il finale della "I Really Want to Stay at Your House" che ha accompagnato il successo della serie Cyberpunk Edgerunners. Ci sono tuttavia dei limiti a tale funzionalità: sarà infatti disponibile a bordo della metro e durante l'esplorazione, ma non nel corso delle missioni principali e in tutte le circostanze che prevedono delle scelte di dialogo. Per quanto riguarda i combattimenti, non c'è nulla da temere: sarà consentito gettarsi nella mischia con la musica a tutto volume, con la sola eccezione di quei particolari scontri che fanno affidamento su una colonna sonora dedicata.

A proposito di "I Really Want to Stay at Your House", nel corso della diretta è stata mostrata una missione che aveva proprio questo nome, molto probabilmente legata all'ultima meccanica d'immersione ideata dagli sviluppatori: la possibilità di avere degli appuntamenti con i personaggi con cui si è stretta una relazione amorosa. Nella versione attuale, infatti, i protagonisti delle romance si potevano solamente chiamare al telefono o visitare nei luoghi di residenza per scambiare due chiacchiere romantiche, ma non era concesso organizzare degli incontri che dessero la sensazione di portare avanti un reale rapporto sentimentale. In seguito alla pubblicazione della patch 2.1 sarà invece possibile vivere delle uscite speciali con il proprio partner, ma al di là del succitato nome della missione secondaria - trapelato durante la sezione dedicata alle opzioni per l'accessibilità - non ci sono ancora abbastanza dettagli per capire come funzionino.