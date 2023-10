Cyberpunk 2077: come CD Projekt RED ha distrutto e ricostruito la sua visione di Night City

Finalmente si gioca, e si gioca duro

Ora si spara, e si spara anche tosto

La patch 2.0 di Cyberpunk 2077 ha portato una lunghissima serie di novità all'intero parco delle meccaniche di gioco che abbiamo riassunto in un articolo dedicato. Ciò detto, la rinascita del progetto passa per prima cosa dal gameplay duro e puro: rispetto a una versione di lancio che spingeva lentamente verso l'abbandono dei lavoretti dei Fixer, ovvero le missioni "terziarie" che punteggiano l'interezza di Night City, l'opera si presenta completamente trasformata, ma soprattutto sorprendentemente varia. Oggi V può essere utilizzato come il protagonista di un boomer shooter, può vivere la fantasia dello sciamano della rete, può muoversi come una sorta di cavaliere Jedi armato di katana, può andare all-in sugli innesti di Cyberware per trasformarsi in un ibrido al limite dell'umano.

L'introduzione dello scatto multidirezionale - e la possibilità di sfruttarlo anche a mezz'aria - si combina alla perfezione con fantasie come quella del lanciatore di lame e con le armi da fuoco più cattive, consentendo al mercenario di muoversi con una velocità del tutto aliena alla versione originale. La corsa fra l'altro non prosciuga più le riserve di stamina, proprio perché quest'ultima è stata dirottata verso la gestione delle manovre dinamiche, che si sposano al bacio con Cyberware come il Kerenzikov capaci di rallentare il tempo in concomitanza alle schivate e alle scivolate. Per coloro che fossero alla ricerca di un'esperienza adrenalinica è dunque possibile montare i Tendini Rinforzati per sbloccare il doppio salto, acquisire le abilità votate all'aumento della velocità e installare il Cyberware dedicato al bullet-time, trasformando le sparatorie in un surrogato del classico FPS dinamico in puro stile id Software. Ovviamente il design delle mappe e il comportamento dei nemici restano profondamente diversi, ma si tratta di una soluzione impensabile al momento del lancio.

Se vi piace il gameplay da shinobi, abbiamo delle buone notizie per voi

Ancora differente è la situazione per gli amanti dell'arma bianca, specialmente per quanto riguarda le lame giapponesi: ora utilizzando una katana è possibile sfruttare il pulsante di parata per deflettere i proiettili nella direzione in cui si sta mirando fino all'esaurimento della stamina, esattamente come farebbe il celebre ninja Genji di Overwatch. Questa capacità, unitamente al perk che permette di scattare verso i nemici ed effettuare esecuzioni con un tasto dedicato, apre a una variante del gameplay da shinobi che brilla se alimentata da dispositivi come il Sandevistan, innesto cibernetico che ha raggiunto la fama grazie al David Martinez della serie Cyberpunk Edgerunners. Un ulteriore "rework" ha toccato i coltelli da lancio, che possono contare su un intero ramo di abilità dedicate e si muovono in grande sinergia con l'approccio stealth, applicando veleni e aprendo a mosse finali disponibili anche dalla distanza, immediatamente dopo un colpo andato a segno.

In ultimo c'è il Netrunner, probabilmente la variante che più d'ogni altra ha subito il peso dei cambiamenti introdotti. Ora esistono tantissimi modi diversi per vestire i panni dell'hacker: lo si può fare ispirandosi a Lucy Kushinada, accoppiando i Quickhack al devastante Monocavo, danzando in mezzo ad avversarsi indeboliti per farli a fette senza sforzo alcuno; è possibile sedere lontano dal luogo della missione, magari nell'edificio di fronte, sfruttando le telecamere per infiltrarsi a distanza nelle strutture e friggere il cervello delle guardie ignare ma solo a patto di non farsi individuare, dal momento che saranno sempre in grado di tracciare la posizione di V; infine è stato introdotto l'Overclock, una nuova meccanica che permette di utilizzare i propri punti vita anziché la RAM, risorsa fondamentale per lanciare i Quickhack, di fatto - con le giuste precauzioni - regalando a V un pool di risorse infinite. Ma questa è solo un'infarinatura generale, perché la formula di gioco è stata ulteriormente limata attraverso il sistema di progressione.