Marvel's Spider-Man 2: oggi è l'atteso giorno della recensione, quando uscirà di preciso?

Il nuovo capitolo della serie si presenta come un' evoluzione dell'originale in varie direzioni, sia dal punto di vista tecnico che contenutistico, con vari miglioramenti applicati in tutte le sezioni del gioco, dunque ci attendiamo delle valutazioni notevoli visto com'era già andato l'originale.

Potrete leggere la recensione a partire dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 16 ottobre 2023 , orario preciso in cui scadrà l'embargo fissato da Sony ed emergeranno le prime valutazioni su Marvel's Spider-Man 2, come era stato riferito già il mese scorso.

Un appuntamento da non mancare

Marvel's Spider-Man 2 è in arrivo

L'appuntamento per l'articolo principale dedicato a Marvel's Spider-Man 2 prima dell'uscita del gioco sul mercato è dunque fissato per oggi, 16 ottobre 2023, alle ore 16:00, mentre ricordiamo che la data d'uscita ufficiale è il 20 ottobre 2023, ovviamente su PS5.

Per il resto, nelle ore scorse abbiamo visto il trailer di lancio dell'attesa esclusiva PlayStation, pubblicato nella giornata di domenica e destinato a incrementare ulteriormente l'hype per questo nuovo titolo Insomniac, mentre abbiamo saputo che ci sono costumi da parte di calciatori, piloti e pop star in arrivo come contenuti speciali.