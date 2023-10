Final Fantasy 7 remake: il terzo capitolo dovrebbe chiamarsi Reborn, scenario già pronto

Con l'imminente arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth, il secondo capitolo del remake di Final Fantasy VII, iniziano già a circolare le voci di corridoio relative al terzo capitolo, che stando a quanto emerso dovebbre chiamarsi Final Fantasy 7 Reborn.

Stando alla gola profonda, che ha pubblicato le sue informazioni su Reddit, gli scenari di Reborn sarebbe già completi e il gioco sarebbe entrato in pre-produzione, con metà del team di sviluppo già al lavoro per realizzarlo. Gli sviluppatori restanti starebbero finendo di rifinire Rebirth prima del lancio, che avverrà il 29 febbraio 2024 in esclusiva temporale su PS5.

Parte della musica del terzo episodio sarebbe già stata registrata e sarebbe in attesa di masterizzazione in uno studio giapponese esterno a Square Enix.

In particolare il brano "One Winged Angel" è stato registrato ed elencato più volte, segno che nel gioco potrebbero essercene diverse versioni.

La tecnologia usata per costruire il gioco dovrebbe essere la stessa di Remake e Reborn. Per ora non c'è ancora una data d'uscita, ma pare che Square Enix vorrebbe lanciarlo nel Q4 2025. Le informazioni proverrebbero da un impiegato inglese di Square Enix, al lavoro nel dipartimento del Narrative Design. Naturalmente è giusto specificare che non c'è niente di confermato ufficialmente, quindi le informazioni riportate vanno prese con le dovute cautele.