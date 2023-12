Il Calendario dell'Avvento di GameStop del 2 dicembre propone giochi sportivi e volanti

Nuovo anno, nuovo Calendario dell'Avvento per GameStop . La catena ha dato il via a una nuova promozione e ogni giorno sono disponibili interessanti sconti per chi vuole trovare il prima possibile un regalo di Natale per sé o per i propri amici. Oggi, 2 dicembre 2023 , le promozioni sono a tema sportivo, tra giochi e volanti.

EA Sports FC 24, F1 e non solo

EA Sports FC 24

Gli sconti di oggi del Calendario dell'Avvento di GameStop sono, come detto, perlopiù a tema sportivo. Iniziamo però con l'unico gioco che esce dal tema: Immortals of Aveum, disponibile a soli 24.98€ in versione PS5.

Troviamo poi anche EA Sports FC 24 in tutte le sue versioni, PS4, PS5, Xbox (One e Series X sullo stesso disco), Nintendo Switch e PC. Il prezzo varia da versione a versione, con quelle Nintendo e PC a soli 34.98€.

Se preferite gli sportivi automobilistici, potete trovare EA Sports F1 23, in versione PS4, PS e Xbox (One e Series X sullo stesso disco). Il prezzo in questo caso è 34.98€. C'è poi anche Need for Speed Unbound per PC, PS5 e Xbox Series X, a 20.98€ su console e 14.98€ su PC.

Per chiudere, troverete vari volanti, a partire da 69.98€ fino ad arrivare a 169.98€.