The Game Awards, la lista dei giochi già confermati per lo show: ecco quali annunci attendere

I The Game Awards sono alle porte e sarà certamente un evento intenso, pieno di annunci e speriamo di sorprese. Già ora, però, sappiamo qualcosa, ovvero abbiamo una (piccola) lista di giochi già confermati che saranno presenti durante lo show (premiati a parte, si intende). Vediamo i dettagli.

Prima di tutto, è stato confermato da Larian Studios che potremo scoprire la data di uscita di Baldur's Gate 3 su Xbox durante i The Game Awards. Considerando che è già confermato che il periodo di uscita è dicembre 2023, esiste anche la possibilità che il gioco venga pubblicato in diretta.

Sappiamo poi che SEGA mostrerà qualcosa di nuovo. Non è chiaro di cosa si tratti e potrebbe anche non trattarsi di un videogioco. Sappiamo solo che si tratta di una "nuova era" con una "nuova energia". Certamente siamo curiosi di capire cosa abbia in serbo per noi la compagnia giapponese.

Anche Sharkmob / Level Infinite è pronta ad annunciare qualcosa di nuovo. Sharkmob si presenta come uno studio amante dei giochi d'azione, dell'online e delle esperienze sociali e i suoi due nuovi progetti in sviluppo conterranno questo tipo di elementi. Vedremo se durante l'evento mostrerà solo uno o entrambi i giochi, di cui per il momento non sappiamo assolutamente nulla. Ricordiamo che il team è autore di Vampire The Masquerade: Bloodhunt, non proprio un grande successo.

Potremo inoltre scoprire anche la data di uscita di Warhammer 40.000: Space Marine II, attesa da lungo tempo. Saber Interactive ci mostrerà il gioco d'azione in terza persona.

Infine, sul palco dei The Game Awards ci sarà anche il nuovo gioco di Daniel Mullins, ovvero il creatore di Pony Island, The Hex, Inscryption. Il grande successo è arrivato soprattutto con quest'ultimo gioco: ecco la nostra recensione di Inscryption.