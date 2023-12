Avatar Frontiers of Pandora, data e ora della recensione appaiono in un leak

Avatar Frontiers of Pandora sarà disponibile dal 7 dicembre 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Amazon Luna. Quando sarà però possibile leggere la recensione? Secondo un leak apparso su X, potete attenderla per il giorno precedente, ovvero il 6 dicembre 2023, alle 12:00 ora italiana.

Ovviamente si tratta come sempre di un leak e non è detto che sia corretto, ma la fonte ha anche condiviso un'immagine del download di Avatar Frontiers of Pandora tramite Ubisoft Connect a supporto dell'informazione.

L'immagine ci indica anche che Avatar Frontiers of Pandora peserà su PC 78,79 GB, almeno al lancio. Le patch potrebbero cambiare, anche solo di poco, le dimensioni del file.