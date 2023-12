Inazuma Eleven: Victory Road sarebbe in arrivo anche su Steam: le ultime informazioni

Un profilo giapponese dedicato alla saga di Inazuma Eleven ha svelato tramite X cheInazuma Eleven Victory Road sarebbe in arrivo su Steam.

Si tratta di una novità in quanto Inazuma Eleven Victory Road è ad oggi previsto unicamente per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e dispositivi mobile come iPhone, iPad e Android. Potete trovare il post qui sotto.

Per il momento, però, non possiamo considerarla come una conferma ufficiale, ma deve essere preso solo come un rumor.