GTA 6 è stato già copiato da Warzone, Halo e Fall Guys: ecco i loro messaggi d'annuncio

Come oramai saprete un po' tutti, il 5 dicembre Rockstar Games mostrerà il primo trailer di GTA 6 (o per meglio dire del prossimo Grand Theft Auto, visto che non abbiamo ancora un nome ufficiale). L'annuncio dell'annuncio però è già qualcosa di incredibile ed è diventato virale e subito copiato da altri giochi, che stanno bonariamente facendo il verso allo stile del post originale di Rockstar Games.

Vi avevamo già segnalato il messaggio di Halo Infine, ma nel corso di poche ore molti altri hanno copiato il post di GTA 6. Come potete vedere nel tweet qui sotto, ci sono anche Call of Duty Warzone e Fall Guys.

I vari messaggi sono tutti diversi, sia chiaro, ma riprendono lo stesso stile di GTA 6, ovvero uno sfondo tra l'arancio e il viola, con una semplice scritta al centro che conferma data e ora dell'annuncio.