SteamWorld Build, trailer di lancio per il city builder ambientato nello SteamWorld

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi, SteamWorld Build offre un'esperienza in grado di miscelare le meccaniche tradizionali di questo genere di simulazioni con elementi dungeon crawler .

SteamWorld Build è disponibile ora su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, come conferma il trailer di lancio pubblicato da Image & Form per l'affascinante city builder ambientato nell'universo di SteamWorld.

La recensione

Nella nostra recensione di SteamWorld Build abbiamo lodato gli sforzi di Image & Form nel realizzare un city builder tutto sommato solido e curato, sebbene privo della profondità offerta dai più blasonati esponenti di questo filone.

Lo stesso discorso può essere fatto in merito alle sezioni dungeon crawler, piacevoli sì ma non all'altezza di produzioni come Dungeons 4, ad esempio.