OnePlus 12: la resistenza all'acqua è minore delle aspettative. Samsung avrà la meglio?

La nuova iterazione, OnePlus 12 si distingue per la classificazione IP65 che, sebbene inferiore all' IP68 comunemente adottato da molti smartphone di fascia alta, garantisce al dispositivo una notevole resistenza agli spruzzi d'acqua, rappresentando un significativo miglioramento rispetto all'IP64 del suo predecessore.

Sin dai primi tempi con OnePlus One, l'azienda ha mostrato una propensione a evitare la certificazione IP, privilegiando la riduzione del costo del telefono rispetto all'ottenimento dell'attestato.

Nonostante OnePlus mantenga un impegno inequivocabile per preservare l'elevata qualità di OnePlus 12, emerge già una restrizione in confronto al concorrente Samsung Galaxy S24 Ultra: quella relativa alla resistenza all'acqua.

Basandoci su tutte le informazioni in circolo, il prossimo flagship di OnePlus sembra eccellente sotto molti aspetti.

A prova di getto

OnePlus 12 promette di ristabilire in alto le sorti dell'azienda cinese nel settore smartphone

Il grado di protezione IP65 di OnePlus 12 indica il massimo livello di resistenza alla polvere, rappresentato dal valore "6", e la capacità di sopportare getti d'acqua a bassa pressione provenienti da tutte le direzioni.

È trapelato di recente come Samsung Galaxy S24 Ultra, invece, possieda una classificazione IP68, che gli conferisce impermeabilità alla polvere e facoltà di immersione fino a 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti.

Nonostante OnePlus 12 non raggiunga il medesimo grado di protezione, assicura comunque una certa resistenza al contatto coi liquidi.

Tuttavia, è fondamentale che i potenziali acquirenti siano consapevoli che eventuali danni causati in queste circostanze non saranno coperti da garanzia.

Un ulteriore dettaglio rivelato riguarda la presenza di una porta USB 3.2 Gen 1, la stessa implementazione presente su altri dispositivi di punta.

Questa consente trasferimenti dati rapidi fino a 10 Gbps con il cavo appropriato.