OnePlus 12, prime immagini ufficiali rivelano il design dello smartphone OnePlus

OnePlus ha pubblicato le prime immagini ufficiali del suo nuovo smartphone, OnePlus 12, rivelando dunque il design del dispositivo in anticipo rispetto alla presentazione che si svolgerà il prossimo 15 dicembre.

Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, molti pensavano che OnePlus avrebbe rivelato la Serie 12 in occasione dell'evento per il decimo anniversario del brand, il 4 dicembre, ma a quanto pare bisognerà attendere un po' di più.

La data di uscita di OnePlus 12 verrà infatti annunciata il 15 dicembre e l'azienda ha pensato bene di far montare l'entusiasmo anticipando qualche mossa, nello specifico pubblicando le immagini del dispositivo che potete vedere in testa alla notizia e qui di seguito.