PC Gaming Show: Most Wanted, annunciato con data il nuovo evento sui giochi più attesi

In particolare, i top 25 avranno propri trailer e dettagli annunciati nel corso dell'evento, mentre altri titoli verranno svelati per la prima volta, sempre all'interno di quelli considerati "meritevoli di entrare nella lista desideri".

Il PC Gaming Show: Most Wanted si terrà questa settimana e più precisamente il 30 novembre 2023 alle ore 18:30 italiane , e conterrà un conto alla rovescia sui "25 giochi più attesi in arrivo su PC", a quanto pare.

PC Gamer ha organizzato un nuovo evento di presentazione in arrivo proprio questa settimana, chiamato PC Gaming Show: Most Wanted e dedicato ai titoli più attesi in ambito PC , con una serie di trailer, annunci e varie informazioni.

Ci sarà anche Everywhere

Per il momento, l'unica anticipazione sui contenuti dell'evento che abbiamo raccolto finora è quella di Everywhere: il nuovo gioco dell'ex-presidente di Rockstar North Leslie Benzies e Adam Whiting sarà presente al PG Gaming Show, come riferito dallo stesso account ufficiale del titolo in questione su X.

Everywhere sarà protagonista di un'intervista con gli autori, anche se non è chiaro se avrà un nuovo trailer o meno, dopo il teaser ai Golden Joysticks. Mistero invece per quanto riguarda gli altri titoli presenti, ma trattandosi di almeno 25 approfondimenti fra trailer e annunci, si tratta di un evento sicuramente da seguire con attenzione, il 30 novembre 2023 alle ore 18:30 e non mancheremo di riportare tutte le news salienti al riguardo.