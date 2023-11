The Elder Scrolls V: Skyrim, un utente ha ucciso tutti i PNG del gioco Bethesda

Un utente ha ucciso tutti i PNG presenti all'interno di The Elder Scrolls V: Skyrim, rendendo completamente desolati gli scenari del gioco Bethesda e totalizzando ben 5400 eliminazioni fra umani e animali.

In attesa di notizie su The Elder Scrolls 6, che si trova ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, qualcuno ha dunque pensato di ingannare il tempo fissandosi un obiettivo molto specifico e alquanto inquietante: uccidere tutto ciò che si muove in Skyrim.

L'impresa è stata portata a termine e ha prodotto statistiche decisamente impressionanti: 3310 persone uccise, 693 animali, 401 creature, 947 nemici non-morti, 55 deadra e 98 automaton. Un vero e proprio massacro, che peraltro è valso all'utente la bellezza di 267.000 monete d'oro.