PS Plus: l'annuncio dei giochi PS5 e PS4 di dicembre è vicino, ecco data e orario

Siamo giunti anche alla fine di novembre, dunque ci troviamo nuovamente di fronte alla domanda esistenziale su quando ci sarà l'annuncio dei nuovi giochi PS5 e PS4 di PlayStation Plus Essential, in questo caso per quanto riguarda quelli previsti nel mese di dicembre 2023: ebbene questo è molto vicino e arriverà questa settimana.

Come diciamo ogni volta, non c'è una comunicazione ufficiale sulla tempistica dell'annuncio, ma possiamo affidarci a un modus operandi ormai abbastanza consolidato da parte di Sony sulle comunicazioni relative a PlayStation Plus, cosa che ci fa dire con una certa sicurezza che l'annuncio dei giochi di dicembre 2023 avverrà mercoledì 29 novembre 2023 alle 17:30.

Anche in questo caso si tratta del mercoledì prima del primo martedì del nuovo mese, giorno in cui probabilmente verranno messi a disposizione i nuovi giochi del catalogo PlayStation Plus Essential. Questo significa che i titoli PS5 e PS4 di dicembre 2023 saranno disponibili molto probabilmente da martedì 5 dicembre 2023. L'orario viene dedotto dal fatto che l'annuncio arriva solitamente in quel momento, anche se potrebbero esserci delle variazioni al riguardo.