Silent Hill 2, Bloober Team scrive un messaggio ai fan per chiarire alcune cose

Bloober Team ha deciso di scrivere un messaggio ai fan di Silent Hill 2 per chiarire una serie di cose, in particolare il ruolo del team di sviluppo all'interno di questo progetto e la mancanza di aggiornamenti.

Il concetto è lo stesso che lo studio ha espresso con alcuni post su Twitter, quando ha dichiarato che fornire informazioni su Silent Hill 2 spetta a Konami, visto che è il publisher giapponese a tenere le redini di tutta l'operazione.

"Noi di Bloober Team siamo orgogliosi di far parte dei piani di Konami per il franchise di Silent Hill", si legge nel comunicato. "Insieme al nostro partner stiamo diligentemente lavorando per assicurarci che il remake di Silent Hill 2 sia un prodotto della più alta qualità possibile."

"A nome del nostro team di sviluppo, tuttavia, vorremmo chiarire che i lavori procedono bene e stiamo rispettando le tempistiche che ci siamo dati. Comprendiamo che moltissimi fan sono in attesa di notizie sul gioco e apprezziamo la loro passione."

"Tuttavia vi chiediamo di pazientare ancora un po': non appena Konami, che è il publisher del gioco, deciderà di condividere maggiori informazioni, siamo sicuri che sarà valsa la pena di attendere. Grazie per la comprensione e per il supporto."