Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, un video su Orochimaru, Kabuto e Sasuke

In questo caso, si tratta di un breve estratto in stile b-roll registrato direttamente dal gameplay .

L'esperienza completa di Naruto

Nel filmato possiamo vedere i tre agire in maniera coordinata per attaccare gli avversari, utilizzando le tecniche di combattimento tipiche di ognuno, riprodotte in maniera piuttosto fedele.

Per conoscere meglio il gioco in questione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, dove abbiamo ben valutato il titolo Bandai Namco come una sintesi della lunga esperienza di Naruto in ambito videoludico, in particolare per quanto riguarda gli action da parte di CyberConnect2, visto che si tratta a tutti gli effetti di una raccolta estesa degli Ultimate Ninja Storm.

Ricordiamo che il gioco è disponibile da una decina di giorni su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.