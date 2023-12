GTA 6: svelata la durata del primo trailer ufficiale, première su YouTube disponibile

Considerando la spasmodica attesa che circonda il prossimo gioco della serie Grand Theft Auto di Rockstar Games potrebbe sembrare una durata fin troppo esigua, ma del resto è completamente in linea con i trailer d'annuncio dei precedenti giochi della compagnia. Ad esempio, il primo filmato ufficiale di GTA 5 dura solo 1 minuto e 24 secondi, mentre quello di Red Dead Redemption 2 non va oltre 1 minuto e 8 secondi.

Rockstar Games ha pubblicato su YouTube la première del primo trailer ufficiale di GTA 6 in programma per le 15:00 italiane di domani, martedì 5 dicembre 2023, che trovate qui sotto. Ciò ha permesso anche di scoprire che il filmato sarà lungo 1 minuto e 31 secondi in totale.

Cosa vedremo nel primo trailer?

Impossibile dire con certezza assoluta cosa vedremo nel primo trailer ufficiale di GTA 6, ma considerando quanto fatto da Rockstar Games con i precedenti giochi, è lecito aspettarsi un galvanizzante mix di sequenze tratte dai contenuti di gioco, dunque niente CGI o scene in live-action, intervallate da brevi scorci della città e le ambientazioni che faranno da sfondo al nuovo capitolo.

In molti poi si aspettano anche una data o un periodo di uscita indicativo, che tra l'altro forse è stato già svelato da un leaker. Tuttavia non è escluso che Rockstar Games abbia intenzione di mantenere il massimo riserbo su questa informazione per poi svelarla in un secondo momento, cosa tra l'altro già successa con GTA 5 e GTA 4. In ogni caso, lo scopriremo tra meno di 24 ore.