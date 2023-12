Dead Island 2 HELL-A Edition PS4, l'edizione da collezione in sconto su Amazon

Il Black Friday è finito, ma le offerte no a quanto pare. Oggi parliamo di Dead Island 2 che è ora disponibile con un'offerta Amazon in sconto. La versione PS4 - in edizione HELL-A Edition - si trova ora al 50% di sconto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per Dead Island 2 in questa versione Collector's Edition è 99.99€. La versione PlayStation 4 è in offerta a metà prezzo, venduta e spedita da Amazon Italia.

Dead Island 2 HELL-A Edition include la steelbook esclusiva con disco di gioco, il pass espansione, la mappa da viaggio di Venice Beach, 6 carte dei tarocchi ammazazombi, 2 spillette, 1 toppa e dei contenuti digitali extra. Dead Island 2 è un gioco in prima persona di sopravvivenza e azione ambientato a Los Angeles, rinominata Hell-A. Potrete fare a pezzi gli zombie con le vostre armi e potenziare il vostro personaggio.