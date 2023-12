Batman: il cosplay di Poison Ivy di mercury_lamp ha uno sguardo magnetico

Tra le tante nemesi apparse nella lunga storia editoriale di Batman, probabilmente Poison Ivy risulta uno dei personaggi più affascinanti e conosciuti. Oggi possiamo vederne un'ottima interpretazione della terrorista dal pollice verde grazie al cosplay di mercury_lamp.

Poison Ivy è apparsa per la prima volta nei fumetti di Batman nel 1966. Le sue origini sono state cambiate diverse volte, ma dopo la Crisi delle Terre Infinite si stabilì che Pamela Lillian Isley era una biochimica che subì una mutazione che le diede poteri sovrumani e il dominio assoluto sulle piante. Con le sue nuove capacità, si trasformò in una efferata ecoterrorista e divenne una delle più temibili avversarie di Batman, anche se a volte si è comportata da eroe o da antieroe, quindi non è un personaggio completamente malvagio. I suoi poteri speciali includono anche l'utilizzo di feromoni per soggiogare la mente dello sfortunato di turno, a cui neppure il Cavaliere Oscuro è completamente immune.

Come possiamo vedere il cosplay realizzato da mercury_lamp è caratterizzato dall'immancabile chioma rosso accesso e un costume fatto di foglie. Un outfit semplice ma che risalta perfettamente la grande sensualità del personaggio.