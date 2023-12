One Piece: il cosplay di Nico Robin di nelly_laufeyson fa sognare la Stagione 2 di Netflix

Nonostante siano passate oltre due decadi dal suo inizio, One Piece è tutt'oggi una delle opere giapponesi di maggior successo. Tra l'altro recentemente l'opera del sensei Eiichiro Oda ha ottenuto ulteriore notorietà grazie all'adattamento live-action ad opera di Netflix, con tantissimi fan che ora aspettano la seconda stagione. Per ingannare l'attesa, nelly_laufeyson ci propone un riuscitissimo cosplay di Nico Robin.

Nico Robin è uno dei membri più longevi della ciurma di Cappello di Paglia. In combattimento si fa valere grazie ai poteri del frutto del diavolo Fior Fior, che le ha donato la capacità di creare copie di parti del proprio corpo su qualsiasi superficie ed in numero illimitato, che sfrutta per immobilizzare, disarmare e colpire gli avversari.

Il cosplay realizzato da nelly_laufeyson è un classico, semplice ma sempre di grande impatto, e si ispira alla versione di Nico Robin visto dopo il salto temporale di due anni che avviene nella serie, con il costume caratterizzato da un pareo rosa, una giacchetta blu e un paio di occhiali da sole.