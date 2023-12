Baldur's Gate 3 per Xbox è il gioco più atteso di dicembre 2023

Dicembre è spesso povero di grandi novità sul fronte delle uscite videoludiche, considerando il momento specifico in cui si trova. Nonostante sia forse il periodo più dinamico per quanto riguarda le vendite, solitamente le grandi uscite tendono ad evitare l'ultimo mese dell'anno, concentrandosi sulla prima parte dell'autunno: il 2023 è un tipico esempio di questo tipo di organizzazione. Dopo i rutilanti mesi da agosto a novembre, il mese appena iniziato è chiaramente un momento di maggiore rilassamento sul mercato, come conseguenza delle festività varie e anche per consentire un certo respiro ai prodotti usciti in precedenza. In generale, è importante per editori e sviluppatori cercare di lanciare i propri prodotti entro novembre, in modo che nel periodo di maggiore intensità per gli acquisti i titoli siano già disponibili sul mercato. Come conseguenza, ben pochi decidono di piazzare il proprio gioco nel mese successivo, perché rischia di non raggiungere la visibilità ideale. In ogni caso, non ci troviamo propriamente di fronte a un periodo privo di novità: la presenza però della terza versione di quello che è potenzialmente il Gioco dell'Anno ha rubato la scena a tutto il resto e Baldur's Gate 3 risulta il gioco più atteso di dicembre 2023 sia da parte della redazione che dei lettori, ma c'è da dire che l'entusiasmo è poco, come dimostrano abbastanza bene i risultati dei sondaggi.

Il più atteso dalla redazione Warhammer 40.000: Rogue Trader, un'immagine del gioco Il voto interno alla redazione si è concentrato principalmente su tre giochi in arrivo a dicembre, ma tra questi la versione Xbox di Baldur's Gate 3 è risultata comunque vincente, nonostante in molti abbiano di fatto già provato o anche completato il nuovo gioco di ruolo da parte di Larian Studios. Questo per far capire lo spessore assunto dal titolo in questione, a questo punto, che lo rende una scelta da tenere necessariamente in considerazione anche sopra ad altre nonostante se ne sia già approfondita la conoscenza. Stiamo parlando in effetti del potenziale gioco dell'anno del 2023, che ha già raccolto numerosi riconoscimenti ed è attualmente tra i titoli con le valutazioni più alte viste in tutto il 2023, tra critica e pubblico. Il suo impatto è tale da aver riportato in auge i giochi di ruolo di stampo classico in un periodo in cui sembrava impossibile farlo tornare a imporsi nel panorama videoludico. Al secondo posto troviamo un pari merito Warhammer 40.000: Rogue Trader e Avatar: Frontiers of Pandora. Si tratta di due prodotti decisamente diversi per generi, atmosfere e struttura di gioco, ma ugualmente in grado di attirare una buona quantità di pubblico. Avatar: Frontiers of Pandora presenta scene simili a quelle dei film Il primo è un nuovo RPG dall'impostazione piuttosto classica, basato sull'universo fantascientifico del franchise di Games Workshop, che ha dalla sua il solito fascino oscuro della serie ma promette anche un notevole spessore visto il pedigree degli autori. Owlcat Studios sono infatti responsabili anche della recente serie Pathfinder, basata sull'omonimo RPG, dunque dei veri specialisti nel maneggiare il genere in questione. Avatar: Frontiers of Pandora è invece un action avventure di Ubisoft che ci trasporta all'interno del fantastico mondo alieno visto nei film di James Cameron, per portare avanti una pericolosa missione verso la frontiera occidentale. La quarta posizione è infine occupata da Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, altro capitolo spin-off della celebre serie Square Enix.