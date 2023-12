GTA 6: potenziale periodo di uscita e dettagli su mappa e città dal leaker su TikTok

La stessa fonte che ieri ha fatto circolare in rete un presunto video gameplay off-screen di GTA 6, potrebbe aver svelato il periodo di uscita, a quanto pare in programma per l'autunno 2024, con i preorder che inizieranno subito dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale. Chiaramente il tutto è da prendere con le pinze considerando la mole di rumor usciti nel corso degli anni che si sono rivelati infondati.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ieri è apparso su TikTok un presunto filmato di gameplay di GTA 6, che stando alle ricostruzioni della community sarebbe stato pubblicato dal figlio di Aaron Garput, co-Studio Head e art director di Rockstar North.

Ulteriori dettagli e una piccola rettifica sulla fonte della soffiata sono arrivate dall'account @GTAVI_Countdown. A quanto pare infatti, il filmato non sarebbe stato pubblicato direttamente dal figlio di Garput, bensì da un suo "amico", che lo ha fatto in quanto ritiene che le sequenze e le informazioni condivise diventeranno "inutili" dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di GTA 6 e che dunque, a suo avviso, "non danneggiano nessuno".