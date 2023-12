Fortnite: oltre 1.200 skin ora hanno una variante LEGO gratis e molte altre sono in arrivo

La notizia arriva dal sito ufficiale di Fortnite, dove Epic Games spiega che gli stili sopraticitati potranno essere utilizzati in tutte le future esperienze LEGO, incluso il già annunciato LEGO Fornite in arrivo il prossimo 7 dicembre, che per chi non lo sapesse sarà un gioco completo e supportato nel tempo a cui sarà possibile accedere all'interno di Fortnite.

Con l'arrivo dell'aggiornamento v28.00 di Fortnite e in vista dell'imminente lancio di LEGO Fortnite , Epic Games ha svelato che oltre 1.200 dei costumi pubblicati finora per il battle royale hanno ricevuto uno "stile LEGO" , ovvero una variante della skin basata sui mattoncini della compagnia danese, che saranno completamente gratis per chi è già li possiede.

Ed è solo l'inizio

Nella stessa pagina viene confermato che gli stili saranno disponibili automaticamente senza costi aggiuntivi e lo stesso vale per alcune emote presenti nel gioco che verranno riadattate in salsa LEGO. Per verificare quale costumi hanno già ottenuto uno stile LEGO ai giocatori basta consultare i dettagli delle proprie skin attraverso il negozio o il proprio armadietto.

Per il momento le varianti LEGO sono state aggiunte per oltre 1.200 costumi, con Epic Games che promette che tale numero è destinato ad aumentare nel corso del tempo, probabilmente con l'obiettivo di avere uno stile LEGO per ogni singolo costume già pubblicato o che verrà pubblicato in futuro per Fortnite.