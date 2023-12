PlayStation Plus, dicembre 2023: LEGO 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable

Si tratta di una selezione che i lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato? Purtroppo pare proprio di no: secondo il nostro immancabile sondaggio , la maggior parte degli utenti ha espresso forte delusione nei confronti dei giochi di dicembre, a chiusura di un anno non proprio indimenticabile per il servizio in abbonamento Sony.

La componente LEGO dell'esperienza si concretizza nella possibilità di costruire ogni singola vettura , donandole caratteristiche differenti a seconda delle nostre esigenze per poi sperimentarne in pista le capacità. Peccato solo per le situazioni fin troppo caotiche che si vengono a creare durante le corse e per un sistema di progressione un po' lento: ne abbiamo parlato nella recensione di LEGO 2K Drive .

Nei panni di un pilota esordiente alle prese con un mondo, quello di Mattonia, ossessionato da corse e velocità, dovremo riuscire a farci un nome vincendo le gare presenti all'interno delle quattro regioni in cui è suddiviso l'open world realizzato per l'occasione, completando missioni principali e secondarie in compagnia di un cast di comprimari davvero convincente .

Pubblicato lo scorso maggio, LEGO 2K Drive segna l'inizio della collaborazione fra il celebre brand danese e 2K Games, votata alla realizzazione di esperienze sportive a base di mattoncini di plastica che però non trascurino in alcun modo l'elemento narrativo e l'umorismo che da sempre caratterizza questo genere di prodotti, anche qui riscontrabile nell' accattivante campagna in single player .

Nel corso di una campagna composta in totale da trenta livelli , a cui se ne aggiungono però quattro dall'ambientazione speciale, ci troveremo dunque a utilizzare punte e pressioni differenti per affrontare diverse tipologie di sporco, passare il sapone per sgrassare le superfici più fetenti e controllare infine che il lavoro sia stato svolto a regola d'arte. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Powerwash Simulator .

Nato ovviamente su PC e subito accolto con il grande entusiasmo che puntualmente viene tributato alle produzioni più folli e originali, Powerwash Simulator è esattamente ciò che suggerisce il suo nome: un simulatore in cui avremo modo di utilizzare una potente idropulitrice per spazzare via anche lo sporco più ostinato dagli oggetti che di volta in volta ci verranno affidati.

Sable

La protagonista di Sable a bordo della sua hoverbike

Un'avventura a metà fra The Legend of Zelda: Breath of the Wild e le atmosfere di Shadow of the Colossus, Sable racconta la storia di una ragazza con la passione per le maschere e per la sua hoverbike, che si muove sullo sfondo di un pianeta alieno dalla superficie prevalentemente desertica, portando a termine gli incarichi che le vengono assegnati dagli altri personaggi per ottenere preziose risorse.

Caratterizzato da un'affascinante grafica in stile low poly, il titolo di Shedworks mette l'esplorazione al primo posto, lasciandoci il piacere di scoprire man mano nuovi luoghi e di raggiungere le eventuali destinazioni individuandole in base agli indizi in nostro possesso, pur perdendosi un po' per strada quando prova a introdurre determinate meccaniche: lo abbiamo spiegato nella recensione di Sable.