Teen Titans: il cosplay di Raven di missbrisolo si mostra in tanti fantastici scatti

I Teen Titan sono vissuti in tante versioni, a partire da quelle degli albi a fumetti, passando per quelle animate e arivando anche ai live action. C'è però un mondo nel quale i giovani eroi hanno saputo assumere molteplici forme: quello dei cosplay. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Raven, una delle eroine del team, realizzato da missbrisolo.

missbrisolo ci propone una serie di scatti che mettono in mostra il cosplay di Raven. La strega indossa come sempre il suo costume nero, mantello viola e cintura con medaglioni rossi. Non mancano inoltre i guanti neri e anche il trucco è ottimamente realizzato.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Raven realizzato da missbrisolo? Il personaggio di Teen Titan è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?