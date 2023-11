Morrowind fu un grande successo su Xbox, aiutando Bethesda ad andare avanti, dice Todd Howard

La rivista Wired ha recentemente intervistato Todd Howard, capo di Bethesda Softworks, in un'interessante video in cui questi ripercorre la sua carriera, nel quale emerge anche il fatto che The Elder Scrolls 3: Morrowind fu effettivamente un grande successo su Xbox, aiutando l'intera Bethesda ad andare avanti in un periodo non facile.

The Elder Scrolls 3: Morrowind è stata una delle maggiori esclusive sulla prima Xbox, in un periodo nel quale gli RPG di questo tipo erano relegati esclusivamente su PC.

Tuttavia, il particolare concept della console Microsoft la rendeva adatta a un progetto del genere.

Il video capita proprio per il 22° anniversario della prima Xbox, cosa che rende la rievocazione di Morrowind particolarmente attinente, trattandosi di uno dei giochi-simbolo di quella prima console Microsoft.