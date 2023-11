Call of Duty Modern Warfare 3: patch 1.33 disponibile, con NVIDIA DLSS 3 in tutte le modalità

Sledgehammer e Activision hanno pubblicato in queste ore la patch 1.33 di Call of Duty: Modern Warfare 3, un aggiornamento che introduce diverse correzioni e miglioramenti e in particolare aggiunge il supporto a NVIDIA DLSS 3 in tutte le modalità.

In precedenza, l'opzione per il Frame Generation di DLSS 3 era disponibile esclusivamente nella modalità Campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3, con questa patch invece la funzionalità in questione viene introdotta in tutte le modalità di gioco, comprese anche quelle multiplayer, con un ampliamento notevole delle possibilità di applicazione.

Oltre ai sistemi DLSS Super Resolution e Reflex, dunque, il Frame Generation della nuova versione della tecnologia NVIDIA può essere applicato in tutte le modalità di gioco di Call of Duty: Modern Warfare 3.