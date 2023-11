The Invincible: vendite a rilento, ancora lontano dal recupero dei costi di produzione

Sembra che le vendite iniziali di The Invincible non siano state proprio impressionanti, nonostante l'ottima accoglienza da parte della critica, e che la strada per arrivare almeno a pareggiare i costi di produzione sia ancora decisamente lunga.

In base a quanto riferito da GamePressure, in base ai dati finanziari di 11 bit Studios, pare che le vendite al lancio finora abbiano portato a circa 790.000 dollari di introiti, ovvero probabilmente circa 25.000 copie vendute, anche se il calcolo di quest'ultimo dato potrebbe non essere corretto.

Considerando che le spese di produzione, compresi anche i costi del marketing, ammontano in totale a 4,2 milioni di dollari, la strada per arrivare al break even, ovvero al recupero totale dei costi di produzione, sembra essere ancora piuttosto lunga.