Assassin's Creed Mirage: New Game Plus e nuove modalità in arrivo a dicembre

Ubisoft ha annunciato il prossimo arrivo di novità interessanti per Assassin's Creed Mirage, che a dicembre riceverà un sostanzioso aggiornamento gratuito in grado di aggiungere il New Game Plus e una modalità con permadeath al gioco.

L'annuncio è arrivato attraverso un post dell'account ufficiale su X, che ha riferito il prossimo arrivo di queste novità con uscita prevista a dicembre 2023, anche se non c'è ancora una data precisa per l'aggiornamento gratuito in questione.

I due elementi principali suddetti servono soprattutto ad ampliare la longevità di Assassin's Creed Mirage introducendo ulteriori elementi di sfida, nonché spingendo a completare il gioco in maniera più approfondita.