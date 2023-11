Dragon Ball Z: Kakarot, Goku bambino è il protagonista del nuovo trailer

Continuano ad espandersi il cast e la storia di Dragon Ball Z: Kakarot, come vediamo con il Goku bambino protagonista di questo nuovo trailer, riferito alla storia inserita nel DLC sul 23° Torneo Tenkaichi, che vede appunto il protagonista in versione ringiovanita.

La storia del DLC parte tre anni dopo la battaglia con Re Piccolo che ha gettato il mondo nel terrore.

Goku, che è diventato un giovane combattente particolarmente potente, si confronta con Ma Junior, la reincarnazione di Re Piccolo.

Entrato nel Tenkaichi Budokai (Torneo Mondiale), Ma Junior vuole essenzialmente combattere per vendicarsi di Goku, che lo aveva distrutto in passato. La lotta per il destino del mondo e per il titolo di Tenkaichi inizia ora!