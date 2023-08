Dragon Ball Z: Kakarot, la recensione del DLC '23rd World Tournament'

È altrettanto curioso, quindi, che CyberConnect2 abbia scelto di raccontare proprio quel capitolo di Dragon Ball nel nuovo DLC di Dragon Ball Z: Kakarot. La struttura della storia forse si prestava meglio a un contenuto aggiuntivo più lineare e non troppo esigente in termini di sforzi creativi: nella nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot - The 23rd World Tournament vi spieghiamo, quindi, se vale la pena aggiungerlo alla vostra collezione oppure no.

Non tutti sanno che il manga di Dragon Ball non fa distinzione tra la cosiddetta serie Z e tutto quello che è venuto prima: l'opera di Akira Toriyama è un'unica storia e solo l'anime si fregia del popolarissimo suffisso. Curiosamente, però, Toei non ha fatto una logica e netta divisione tra le avventure di Goku da bambino e quelle da adulto, perciò il primo anime di Dragon Ball include l'arco narrativo del ventitreesimo torneo delle arti marziali - Tenkaichi, per i puristi - in cui vediamo per la prima volta un Goku cresciuto, e si conclude con cinque episodi riempitivi sulla vita di coppia del protagonista e la sua amata (?) Chichi.

Il contenuto del DLC

The 23rd World Tournament si svolge prima di Dragon Ball Z

CyberConnect2 ci ha messo qualche tempo a trovare la quadra con Dragon Ball Z: Kakarot, ma dopo i primi e deludenti DLC del pacchetto A New Power Awakens abbiamo potuto giocare dei contenuti aggiuntivi davvero validi, e cioè Trunks: The Warrior of Hope e Bardock: Alone Against Fate. Diciamo che in questo caso, visto anche il costo minore rispetto al precedente DLC, ci aspettavamo un prodotto meno ambizioso, e in un certo senso il nostro test ci ha dato ragione.

The 23rd World Tournament in realtà comincia ancora prima del previsto, inscenando lo scontro - giocabile - tra Goku bambino e il demone Piccolo: una battaglia iconica che serve anche a contestualizzare la narrativa del DLC vero e proprio. Come dovrebbero sapere anche i sassi, infatti, Piccolo prima di morire si riproduce e, mentre i nostri festeggiano la pace ritrovata grazie al piccolo protagonista, sulla Terra nasce un nuovo nemico.

The 23rd World Tournament è un DLC pieno di narrativa, spesso raccontata attraverso lunghe cinematiche che replicano quasi perfettamente l'anime originale, nella regia e nei dialoghi. L'inizio è piuttosto lento, ma dopo una lunga sequenza introduttiva ci ritroviamo a controllare un Goku cresciuto in una mappa nuova di zecca: l'isola di Papaya, che ospita il tempio e l'arena del Torneo Mondiale. Si tratta di una città ben costruita, circondata da montagne, collinette e specchi d'acqua che offrono molteplici nascondigli in cui cercare e raccogliere i collezionabili, oltre alle immancabili Sfere Z che sono disseminate dappertutto. Ovviamente si può correre in giro come forsennati, oppure chiamare la Nuvola d'Oro saltando in alto: un simpatico tocco di classe che ci ricorda come Goku non abbia ancora imparato a volare a questo punto della storia.

A parte questo, e pochissime missioni secondarie che ricompensano con una manciata di oggetti e approfondiscono i retroscena del Torneo, l'isola di Papaya non offre molte attività alternative alla campagna principale, almeno non finché si completa il DLC e si superano i titoli di coda.

Goku e gli altri dovranno vedersela con la progenie del demone Piccolo

La campagna, infatti, racconta l'arco narrativo del Torneo, facendoci combattere però solo alcuni match. Abbiamo apprezzato l'aggiunta di un flashback giocabile nei panni di Tenshinhan, e ci siamo chiesti perché CyberConnect2 non abbia pensato una missione secondaria dello stesso tipo anche per Chichi o Yamcha: i loro scontri, invece, vengono raccontati solo attraverso cinematiche o illustrazioni, così come quelli di Divo (Shen) e Crilin. Alla fine, l'intera campagna del Torneo si riassume in una manciata di battaglie in cui si controllano solo Tenshinhan o Goku. Gli scontri più importanti sono quantomeno caratterizzati da dinamiche diverse dal solito, ma il livello di difficoltà è assai basso e le regole speciali di questi scontri - non si possono usare oggetti e si può perdere finendo fuori dal ring - neanche si notano.

La campagna si completa in un paio d'ore, se non ci si dedica subito alla ricerca dei collezionabili, e superati i titoli di coda si può continuare a giocare nei panni di un Goku fresco di matrimonio che può dare la caccia ai malviventi per conto della polizia, ripetere i match a difficoltà crescente o completare una breve catena di missioni secondarie che pescano nelle sue avventure passate e future.