Immortals of Aveum, primo aggiornamento disponibile ma su PC restano i problemi

Come detto, tuttavia, su PC il gioco rimane pesantissimo e in tal senso l' update non ha fornito le risposte che tanti utenti stavano aspettando, incluso un problema di ghosting laddove si vada a utilizzare il DLSS 3.

Il peso dell'Unreal Engine 5

Nella nostra recensione di Immortals of Aveum abbiamo parlato di come il gioco metta in mostra le spettacolari tecnologie dell'Unreal Engine 5, pagando però dazio sul fronte della risoluzione effettiva e delle prestazioni, spesso incostanti.

Era dunque facile immaginare che anche su PC il peso del sofisticato motore grafico di Epic Games si facesse sentire, ma non immaginavamo al punto da mettere in difficoltà anche schede video da 2000 euro: chissà se anche Ascendant Studio ha puntato sull'upscaling per evitare di dedicare troppe risorse all'ottimizzazione, come Gunfire Games con Remnant 2.