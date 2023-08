Path of Exile 2, un video di gameplay con il Druido per la Gamescom 2023

A pochi giorni dall' annuncio della beta chiusa, Path of Exile 2 non ha perso l'occasione di mostrarsi al pubblico della fiera di Colonia, mettendo in evidenza anche i notevoli miglioramenti tecnici apportati all'esperienza.

Grinding Gear Games ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Path of Exile 2 realizzato per la Gamescom 2023 e dedicato stavolta alla classe Druido , nonché alle sue tante peculiarità.

Un sequel propriamente detto

Come riportato alcuni giorni fa, gli sviluppatori di Path of Exile 2 hanno annunciato che il gioco non sarà una semplice espansione del primo capitolo, bensì un prodotto completamente nuovo e indipendente, con le sue caratteristiche e l'immancabile supporto post-lancio.

Purtroppo al momento Path of Exile 2 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma i lavori sembrano procedere molto bene e immaginiamo che non passerà molto tempo prima di conoscere i piani di Grinding Gear Games in merito al lancio, previsto per il 2024.