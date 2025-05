The Elder Scrolls III: Morrowind diventa Baldur's Gate 3 unendo due mod

The Elder Scrolls III: Morrowind risale al 2002 ed è uno dei più celebri giochi di ruolo in prima persona della storia, ancora citato da molti come il miglior capitolo della serie. Ora, grazie alla combinazione di due mod , OpenMorrowind e OpenNevermind, è possibile giocarci come se fosse una specie di Baldur's Gate 3 , ossia in terza persona con visuale a volo d'uccello, con tanto di controlli via mouse a suon di click.

Mod miracolose

A mostrare i risultati della fusione delle due mod è stato YouTuber Mehrunes Mike in un recente video pubblicato su YouTube, che mostra Morrowind con un'interfaccia e una telecamera in stile GDR isometrico: minimappa in alto a destra, ritratti dei nemici in alto e quant'altro.

Si tratta di un lavoro davvero impressionante, per quanto sicuramente da rifinire.

Considerate che la mod per l'interfaccia è stata creata dallo youtuber stesso, quindi dobbiamo sperare che la condivida online per poter replicare quello che si vede nel filmato.

Nel filmato, Mehrunes Mike ha mantenuto la visuale dall'alto per gran parte della sua partita, in cui ha completato la quest principale di Morrowind, esplorato tutte le rovine dwemer e ucciso ogni singolo lupo mannaro. Ci sono stati alcuni momenti in cui ha dovuto arrendersi e tornare alla prima persona, principalmente per raccogliere oggetti troppo piccoli o nascosti nella visuale dall'alto, o per attraversare alcune porte.

Detto questo, con un po' di lavoro supplementare e, magari, l'aiuto della comunità, i problemi potrebbero essere risolti con i prossimi aggiornamenti. Intanto potete giocare al recente The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, oppure fare un nuovo giro a Morrowind.