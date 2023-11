Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco i requisiti PC minimi e consigliati

Suicide Squad: Kill the Justice League si è nuovamente mostrato con nuovi trailer e la pagina Steam è anche stata aggiornata. Questa include ora i requisiti minimi e consigliati. Vediamo nel dettaglio quali macchine da gioco dobbiamo avere per avviare l'avventura a mondo aperto di Warner Bros.

Per iniziare, vediamo i requisiti minimi di Suicide Squad: Kill the Justice League:

Sistema operativo: Win 10 (64 bit)

Processore: Intel i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600 3.20 GHz

Scheda video: NVIDIA GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56

DirectX: Versione 12

Memoria: 65 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: RAM: 16 GB (2x8)

Notiamo che il gioco richiederà 65 GB di spazio di archiviazione. Sono 20 GB in più di Gotham Knights, ma si tratta sempre di una dimensione nella norma per un gioco con una mappa aperta e pensato per l'attuale generazione di macchine da gioco.