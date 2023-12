The Game Awards 2023: Geoff Keighley ammette che è stato dato troppo poco tempo agli sviluppatori

Durante i The Game Awards 2023 gli sviluppatori saliti sul palco per ritirare dei premi hanno dovuto subire l'onta di avere soltanto 60 secondi di tempo per i loro discorsi e per ringraziare. Chi ha sforato, anche di pochi secondi, si è trovato a guardare un cartello che lo invitava a sbrigarsi e ad ascoltare una musica che disturbava le sue parole, che teoricamente doveva indicare la fine del suo discorso. Geoff Keighley, il patron dell'evento, ha ammesso che è stato un problema e che la musica arrivava davvero troppo presto. Insomma, gli sviluppatori hanno avuto un tempo risicatissimo per i loro interventi e sono stati umiliati in vari modi in quella che in linea teorica doveva essere la loro serata.

Vedere personalità del settore come Eiji Aonuma o Sam Lake trattate in questo modo non è piaciuto nemmeno ai giocatori, che hanno iniziato a polemizzare con Keighley sui social network, tanto da sollecitarne una presa di posizione.