Ys Origin è stato tradotto in italiano

La nota di rilascio ufficiale è davvero stringatissima e si limita a dire: "Ora è possibile giocare Ys Origine con i testi in francese, tedesco, italiano e spagnolo." Tutto qui. Non viene spiegato nemmeno perché le traduzioni siano arrivate dopo più di dieci anni e se stanno a indicare che l'intera serie sarà piano a piano tradotta.

Nihon Falcon ha pubblicato un aggiornamento di Ys Origin che aggiunge le traduzioni dei testi in francese, tedesco, spagnolo e italiano . Considerando che stiamo parlando di un gioco pubblicato nel 2012, si tratta sicuramente di un'ottima notizia per gli appassionati di giochi di ruolo giapponesi classici che non conoscono bene l'inglese (o il giapponese).

Ys Origin è in sconto

Ys Origin è ancora molto valido

Da sottolineare anche come Ys Origin sia attualmente in sconto, quindi acquistabile per pochissimi euro. Più precisamente su Steam potete portarvelo a casa per 3,99€, invece dei canonici 15,99€ (-75%).

Chissà come mai gli sviluppatori hanno scelto di tradurre un gioco così vecchio dopo tutti questi anni. Comunque sia non ci si può proprio lamentare, in questo caso.