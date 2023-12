Samsung Galaxy S24 Ultra: il confronto col predecessore mostra alcune differenze

In una recente analisi, un informatore ha esaminato i dettagli di design e le differenze tra il nuovo modello e il predecessore S23 Ultra, evidenziando come, sebbene siano numerose le somiglianze tra i due, il passaggio alla nuova costruzione abbia portato trame più nitide e altre sottili differenze.

Questo smartphone premium sarà anche il primo della società ad abbandonare il telaio in alluminio e vetro per passare a una lega di titanio .

Samsung ha fissato il suo primo evento del 2024 per gennaio, con il protagonista indiscusso della serata che, neanche a dirlo, sarà Galaxy S24 Ultra.

Differenze superficiali

Il dispositivo sopra è un S23 Ultra, mentre quello sotto è un S24 Ultra

Le immagini mostrano Galaxy S23 Ultra in nero e Galaxy S24 Ultra in argento a contatto, evidenziando le diverse caratteristiche dei bordi della scocca, che hanno impatti sia estetici che funzionali sul display e sulla presa del dispositivo.

Di norma in uno smartphone, i bordi squadrati tendono a magnificare le dimensioni del pannello, quelli rotondi agevolano invece l'impugnatura ma "divorano" un po' il display.

Lateralmente, sia il bilanciere del volume che il tasto di accensione non sporgono come in S23 Ultra, e sono leggermente più lunghi e larghi.

Nella parte superiore, la posizione del microfono secondario per la soppressione del rumore rimane invariata, mentre accanto compare un secondo foro, precedentemente posizionato nella parte inferiore dell'S23 Ultra, dedicato all'areazione.

Galaxy S24 Ultra presenta bordi in titanio, che oltre a garantire maggiore resistenza, offrono una sensazione tattile e visiva diversa rispetto al predecessore.



Immagini che mostrano i tasti laterali dei dispostivi

Le immagini sono state caricate da Ice Universe su X, ma i watermark suggeriscono che siano state prese altrove.

In ogni caso, si tratta di un confronto decente che mostra vari angoli di Galaxy S24 Ultra e di Galaxy S23 Ultra, ed offre uno sguardo più ravvicinato a ciò che Samsung intende portare con il prossimo lancio.

Nel caso non l'abbiate capito, il dispositivo in basso è Galaxy S24 Ultra, con una texture visibilmente più pulita.